Решили войти в состав Украины? Глава Белгородской области рф выдал странное заявление
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В Белгородской области нашли способ прекратить обстрелы региона
Власти Белгородской области, которая недавно подверглась атаке со стороны РДК и Легиона "Свобода России", нашли весьма необычный способ "обезопасить" регион в будущем.
Как заявил местный губернатор Вячеслав Гладков, для этого нужно присоединить Харьков к Белгородской области.
По его мнению, таким образом получится "решить проблему с обстрелами региона".
"Нужно Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области", — сказал он в эфире пропагандистского телеканала.
Интересно, что ВСУ неоднократно заявляли о своей позиции, согласно которой обстрелы территории чужой страны наши военные не проводят. Там говорили, что мы нацелены на освобождение своей земли, а чужие нас не интересуют.
В сети тут же отреагировали на странное заявление оккупанта:
- "БНР" будет свободна
- Что-то, по-моему, происходит наоборот
- Видимо, еще не проснулся
- Тонко он решил войти в состав Украины
- Скорее будет наоборот
Как сообщалось ранее, общие потери РДК и ЛСР во время рейда в Белгородскую область составили 12 человек, из которых двое убитых, а остальные отделались ранением.