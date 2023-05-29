Решили войти в состав Украины? Глава Белгородской области рф выдал странное заявление

В Белгородской области нашли способ прекратить обстрелы региона

Власти Белгородской области, которая недавно подверглась атаке со стороны РДК и Легиона "Свобода России", нашли весьма необычный способ "обезопасить" регион в будущем.

Как заявил местный губернатор Вячеслав Гладков, для этого нужно присоединить Харьков к Белгородской области.

По его мнению, таким образом получится "решить проблему с обстрелами региона".

"Нужно Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области", — сказал он в эфире пропагандистского телеканала.

Интересно, что ВСУ неоднократно заявляли о своей позиции, согласно которой обстрелы территории чужой страны наши военные не проводят. Там говорили, что мы нацелены на освобождение своей земли, а чужие нас не интересуют.

В сети тут же отреагировали на странное заявление оккупанта:

"БНР" будет свободна

Что-то, по-моему, происходит наоборот

Видимо, еще не проснулся

Тонко он решил войти в состав Украины

Скорее будет наоборот

Как сообщалось ранее, общие потери РДК и ЛСР во время рейда в Белгородскую область составили 12 человек, из которых двое убитых, а остальные отделались ранением.