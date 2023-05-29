Повне захоплення Білгородської області: у Легіоні "Свобода Росії" зробили цікавий натяк

Російські добровольці з легіону "Свобода росії" не виключають повторного рейду на територію росії, але в більшому масштабі

Легіон "Свобода росії", який проник у Білгородську область росії, розкритикував організацію російської армії. Через бюрократію місцева влада не змогла оперативно прийняти рішення щодо протидії диверсантам.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів речник легіону "Свобода росії", доброволець із позивним "Цезар". Він також натякнув, що операція може повторитись, але з великим масштабом.

Легіонера запитали про те, скільки бійців і яка техніка потрібні для "бліцкригу" та повного захоплення Білгородської області. Він заявив, що кількість відома, але розкрити ці дані він не може, і натякнув, що скоро можна буде побачити все на власні очі.

"Відповідь на це питання я знаю, але зараз я вам її сказати не можу. Ви все свого часу побачите", - наголосив "Цезар".

Також він прокоментував тривале мовчання кремля щодо прориву кордону та заходу російських добровольців на територію Білгородської області. Підтвердили цю інформацію росіяни лише ближче до обіду 22 травня, і тоді ж оголосили операцію "Едельвейс". За словами "Цезаря", російська армія надто бюрократизована, а ініціатива там не заохочується, а навпаки карається. Саме тому місцеві силовики не чинили опору у перші години "захоплення" Білгородської області.

"Справа в тому, що вся російська державна машина є дуже потворною конструкцією, вона забюрократизована, вона переверикалізована. Тобто всі рішення тільки по відмашці спускаються зверху вниз. Відповідно, всі на місцях бояться брати на себе відповідальність. З цієї причини російська армія погано керована і мало ініціативна. Тому що ініціатива в російській армії карається", — резюмував російський доброволець.

Детальніше про операцію в Білгородській області та політичну верхівку росії читайте в нашому матеріалі "Основна маса — це просто мерзотники": спікер Легіону "Свобода Росії" про ліберальну тусовку рф".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що губернатор Білгородської області заявив, що хоче приєднатися до Харкова. За його словами, цей крок убезпечить мешканців російського прикордонного регіону від регулярних обстрілів та диверсій.