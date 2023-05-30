Еще не поняли, что "светить" нельзя: москвичи массово публикуют кадры работы ПВО

россияне еще не поняли, что распространение информации о "прилетах" и работе ПВО имеет негативные последствия

Утро 30 мая выдалось беспокойным в российской столиц — москву и окрестности атаковали дроны. Там прогремело несколько взрывов, часть из которых — попытки российского ПВО сбить беспилотники. Москвичи и жители подмосковья, которым такие "потрясения" в новинку, активно публикуют в сети последствия работы ПВО.

Соответствующие кадры во множестве появляются в российских Telegram-каналах.

Россияне еще не поняли, что нельзя выкладывать работу сил противовоздушной обороны, так как это может служить корректировкой для последующих ударов. Поэтому они массово снимают и выкладывают такие видео с описанием последствий и географическими привязками.

Отметим, в министерстве обороны россии прокомментировали утреннюю атаку дронами на москву и окрестности, заявив, что всего было задействовано 8 беспилотников самолетного типа. Тем временем в социальных сетях сообщают совсем другую информацию, а именно, что дронов было 32.

Некоторые из сбитых над москвой беспилотников попали в дома — на улице Атласова в Новой Москве в результате взрыва повреждена плита перекрытия и выбиты окна. Также сообщалось о беспилотнике на Профсоюзной улице москвы — дрон влетел в окно квартиры на 16 этаже. Сообщается и о третьем инциденте — на Ленинском проспекте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинцы отреагировали на панику россиян из-за атаки дронами на москву и пригороды: москвичи сообщают о "новых ощущениях", а украинцы с иронией спрашивают "чем мы можем помочь?".