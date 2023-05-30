Сколько дронов атаковали москву: россияне посчитали и "вычислили" их типы

В социальных сетях предположили, какие типы дронов могли быть использованы

В Министерстве обороны россии прокомментировали утреннюю атаку дронами на москву и ее окрестности. В ведомстве заявляют, что всего было задействовано 8 беспилотников самолетного типа. Тем временем в социальных сетях сообщают совсем другую информацию, а именно, что дронов было 32.

Так, после случившегося утром 30 мая налета дронов в Минобороны отчитались, что все восемь беспилотных летательных аппарата были поражены

"Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье", — говорится в сообщении.

В то же время Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники заявляет, что в целом 30 мая для атаки на столицу рф было задействовано 32 беспилотника:

19 сбиты на подлете (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, Апрелевка, Власиха);

Около 10 зацепились за деревья и упали (Одинцовский район, ТиНАО);

3 попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова).

По данным источников Telegram-канал Baza, по Москве и ее окрестностям біло применено 25 беспилотников. Тут же сообщается, что ПВО сбила только часть дронов, а еще часть якобы зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте.

"3 беспилотника врезались в жилые дома, один из этих БПЛА нёс взрывные устройства, которые не сдетонировали", — сообщает паблик.

Какие типы беспилотников могли быть использованы

Telegram-канал SHOT, ссылаясь на слова источника пишет, что одним из типов беспилотников, которыми была атакована столица россии, якобы был ударный дрон UJ-22 Airborne, что делает "Укрджет". Этот беспилотник может пролетать до 800 километров и поднимать порядка 15-20 килограммов.

Но данную версию опроверг руководитель АНО "Центр развития транспортных технологий" Алексей Рогозин.

"Обратите внимание на диагональные балки внизу крыла — это так называемые подкосы, элемент конструктивно-силовой схемы самолета. У UJ-22 их нет, зато снятый на видео силуэт очень напоминает обычный частный самолет Cessna, каких в России сотни и кому, к счастью, пока никто летать не запрещает", — сказал он.

По его мнению, могли быть задействованы беспилотники самолётного типа с аэродинамической схемой "утка".

"Силовая установка — с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла не менее 4 метров и теоретическую дальность от 400 до 1000 км. Стоимость можно оценить в сумму $30-200 тысяч каждого аппарата", — сказал Рогозин.

Также в социальных сетях рассматривают вариант применения А-2 "Синиця" харьковского производства, дальность полета которого может достигать 100 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в социальных сетях отреагировали на взрывные инциденты с дронами в москве 30 мая.