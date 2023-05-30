Взрывчатка не сдетонировала: в москве уже три попадания дронов в дома (видео)

Заявляется о сбитых дронах

В Москве неспокойно — утренняя атака беспилотников неясного происхождения испугала горожан. Кроме двух попаданий беспилотников в жилые дома сообщается о третьем инциденте — на Ленинском проспекте.

Мэр москвы Сергей собянин сообщил, что на время работы экстерных служб в двух пострадавших домах жителей эвакуировали. Вернуться можно будет, как только закончат работу спецслужбы.

Некоторые источники сообщают, что врезавшийся в 30-этажный дом беспилотник на Ленинском проспекте ударил по квартире внутри дома на 14 этаже. На нем вроде бы была взрывчатка, которую сейчас обезвреживают, она не сдетонировала. Из дома эвакуировали 300 человек в ближайшую школу.

собянин заявил, что несколько домов получили "незначительные повреждения" и "никто серьезно не пострадал". Отметим, что некоторые новостные издания сообщают о введении в действие по Москве и области плана "Тайфун" — сбор личного состава, привлекаемый к ликвидации ЧС.

Издание "База" сообщает о 25 БПЛА, которые якобы участвовали в утренней атаке. Большинство сбили в Подмосковье, часть запуталась в деревьях и проводах из-за сверхмалой высоты полета. Обезвредили БПЛА даже над известным районом с элитными домами олигархов России — Рублевкой.

Ранее "Телеграф" сообщал о сбитии более 20 дронов над Киевом. Враг атаковал столицу три раза в сутки, последняя атака убила человека.