Сирена, столбы дыма и паника: в Белгородской области рф опять мощные взрывы (фото и видео)

В промзоне начался пожар

Череда загадочных взрывов в Белгородской области продолжается и на сей раз "бавовна" случилась в Шебекино. В сети появились первые фото и видео, на которых видно, как над городом поднимается густой дым.

О происшествии в городе на Белгородище сообщили в местных Telegram-каналах.

Над городом сейчас столбы дыма. Однако подробной информации о случившемся пока нет.

По их информации, сегодня, 29 мая, в Шебекино прогремело несколько взрывов, а в городе тем временем включили сирену. Местных жителей попросили пройти в укрытия.

Спустя некоторое время в сети появилась информация, что в части Шебекино пропал свет после того, как раздались взрывы.

Один из Telegram-каналов сообщает, что сегодня случился самый сильный обстрел Шебекино. В результате происшествия в промзоне случился пожар.

В то же время местные жители сообщают, что выезд и въезд в городе на данный момент перекрыты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 мая загадочный беспилотник атаковал погранпункт "Шебекино". В результате сброса боеприпаса в здании пограничного пункта случился пожар.