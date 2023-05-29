Сирена, стовпи диму та паніка: в Бєлгородській області рф знову потужні вибухи (фото та відео)
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У промзоні почалася пожежа
Низка загадкових вибухів у Бєлгородській області триває і цього разу "бавовна" сталася в Шебекіно. У мережі з’явилися перші фото та відео, на яких видно, як над містом здіймається густий дим.
Про подію у місті на Бєлгородщині повідомили у місцевих Telegram-каналах.
Над містом зараз стовпи диму. Однак докладної інформації про те, що сталося, поки що немає.
За їхньою інформацією, сьогодні, 29 травня, у Шебекіно пролунало кілька вибухів, а в місті тим часом увімкнули сирену. Місцевих жителів попросили пройти до укриття.
Через деякий час у мережі з’явилася інформація, що у частині Шебекіно зникло світло після того, як пролунали вибухи.
Один із Telegram-каналів повідомляє, що сьогодні стався найсильніший обстріл Шебекіно. Внаслідок пригоди в промзоні сталася пожежа.
Водночас місцеві жителі повідомляють, що виїзд та в’їзд у місті наразі перекрито.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 травня загадковий безпілотник атакував прикордонний пункт "Шебекіно". Внаслідок скидання боєприпасу в будівлі прикордонного пункту сталася пожежа.