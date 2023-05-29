Сирена, стовпи диму та паніка: в Бєлгородській області рф знову потужні вибухи (фото та відео)

У промзоні почалася пожежа

Низка загадкових вибухів у Бєлгородській області триває і цього разу "бавовна" сталася в Шебекіно. У мережі з’явилися перші фото та відео, на яких видно, як над містом здіймається густий дим.

Про подію у місті на Бєлгородщині повідомили у місцевих Telegram-каналах.

Над містом зараз стовпи диму. Однак докладної інформації про те, що сталося, поки що немає.

За їхньою інформацією, сьогодні, 29 травня, у Шебекіно пролунало кілька вибухів, а в місті тим часом увімкнули сирену. Місцевих жителів попросили пройти до укриття.

Через деякий час у мережі з’явилася інформація, що у частині Шебекіно зникло світло після того, як пролунали вибухи.

Один із Telegram-каналів повідомляє, що сьогодні стався найсильніший обстріл Шебекіно. Внаслідок пригоди в промзоні сталася пожежа.

Водночас місцеві жителі повідомляють, що виїзд та в’їзд у місті наразі перекрито.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 травня загадковий безпілотник атакував прикордонний пункт "Шебекіно". Внаслідок скидання боєприпасу в будівлі прикордонного пункту сталася пожежа.