У Бєлгородській області знову неспокійно: куди на цей раз поцілив БПЛА (відео)

Окупантів переполохав нічний вибух

В Бєлгородській області знову вночі лунали вибухи. Цього разу в селищі Майський. Там помітили безпілотник який начебто атакував будівлю МВС.

Про це заявляють новинарні телеграм-канали рф. Заявляється, що дрон міг скинути вибухівку на будівлю відділу з питань міграції.

Російські силовики вночі оточили частину території та перекрили прохід. Місцеві мешканці вийшли подивитись, що там такого незвичайного і побачили уламки на дорозі. Ніяких офіційних пояснень не надавали.

Селище Майський — населений пункт на майже 8 тисяч осіб, що знаходиться на південний захід від Бєлгорода. У цьому селищі вже лунали вибухи, зокрема в червні минулого року. Зазначимо, що селище Майський знаходиться між українським кордоном та російським обласним центром.

Майський на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про ситуацію в прикордонній з Україною Бєлгородській області росії. Там точилися бої, що почалися 22 травня. Російські військові оголосили про контртерористичну операцію, частину місцевих евакуювали. В ніч на 23 повідомлялося про вибухи у будівлях МВС та ФСБ.