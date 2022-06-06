Під Білгородом знову чули вибухи: що сталося

Місцева влада каже, що виною пожежі є людський фактор

У Білгородській області (росія) знову чути вибухи. Цього разу місцева влада заявила про пожежу на "об’єкті" в садовому товаристві "Дубравушка".

Хоча офіційної інформації про те, що це за "об’єкт" не надходило, проте у місцевих телеграм-каналах вже з’явилися фото та відео з місця події.

Потужні вибухи було чути у населених пунктах Майський та Комсомольський. За інформацією губернатора Білгородської області В’ячеслава Гладкова пожежа сталася через людський фактор, а саме через необережне поводження з вогнем. Також Гладков додав, що обійшлося без потерпілих та руйнувань.

Водночас дорогу, яка веде до місця події, вже перекрили.

Через деякий час вибух було чутно в населеному пункті Дубове.

Нагадаємо, що вже кілька тижнів у прикордонній з Україною Білгородської області росії людей турбують "бавовни" в небі, — над містом уже не раз помічали гелікоптери, роботу ППО, вибухи, раз навіть пошкодили залізницю.

Через це росіяни стягнули значні сили до Білгорода, за даними Генштабу ЗСУ, там може бути до 15 тисяч військових і до тисячі одиниць бойової техніки.