Под Белгородом вновь слышали взрывы: что произошло

Местные власти говорят, что виной пожару человеческий фактор

В Белгородской области (россия) вновь слышны взрывы. На этот раз местные власти заявили о пожаре на "объекте" в садовом обществе "Дубравушка".

Хоть официальной информации о том, что это за "объект" не поступало, однако в местных телеграм-каналах уже появились фото и видео с места происшествия.

Мощные хлопки были слышны в населенных пунктах Майский и Комсомольский. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова пожар произошел из-за человеческого фактора, а именно из-за неосторожного обращения с огнем. Также Гладков добавил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Вместе с тем дорогу, ведущую к месту происшествия уже перекрыли.

Спустя некоторое время взрыв был также слышен в населенном пункте Дубовое.

Напомним, что уже несколько недель в пограничной с Украиной Белгородской области россии людей тревожат "хлопки" в небе, — над городом уже не единожды замечали вертолеты, работу ПВО, взрывы, раз даже повредили железную дорогу.

Из-за этого россияне стянули значительные силы к Белгороду, по данным Генштаба ВСУ, там может находиться до 15 тысяч военных и до тысячи единиц боевой техники.