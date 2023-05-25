Біля аеродрому в Ростовській області росії вибух: влада заявляє про українську ракету (відео)

До підконтрольної Україні території звідти близько 300 км

Увечері в четвер, 25 травня, гучний вибух потряс невелике містечко Морозовськ у Ростовській області росії, — влада офіційно заявила про роботу засобів протиповітряної оборони по нібито українській ракеті.

Вибух чули жителі Морозовська близько 23 години вечора (22 години за Києвом). Місцеві пабліки повідомляють, що його було чути по всьому місту.

"У районі Морозовська спрацювала система ППО, збивши українську ракету. Військові виконують свою роботу. Зберігайте спокій", — пише губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

У мережі з’явилися відео моменту вибуху:

Українська сторона поки ніяк не коментувала ситуацію.

Варто зауважити, що в Морозовську є аеродром, і саме поряд з ним був вибух. Цікаво, що до державного кордону України звідти близько 150 кілометрів (а до підконтрольної території понад 300 кілометрів).

Морозовськ Ростовська область на карті

Останнім часом росіянам не щастить ні на своїй території, ні на окупованій. Як повідомляв "Телеграф", раніше потужні вибухи лунали в районі аеродрому під Мелітополем у Запорізькій області. Серед іншого, там попрацював "запорізький месник".