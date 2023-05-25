Мінус два Су-25: "запорізький месник" вдарив по ворожій авіації під Мелітополем

"Запорізький месник" загалом збив 7 російських літаків, два з яких сьогодні разом із побратимом

Вранці 25 травня в районі аеропорту в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух і було видно дим. Пізніше стало відомо, що українським воїнам удалося збити один російський Су-25, а другий аналогічний літак пошкодити.

Про це повідомили у Нацгвардії України. Позбавити окупантів двох одиниць бойової авіації зумів легендарний "Запорізький месник".

У НГУ зазначають, що супротивник часто використовує на Запорізькому напрямку авіацію, щоб обстрілювати позиції українських воїнів. У четвер, 25 травня, українські воїни НГУ помітили у повітрі пару російських Су-25 та відкрили вогонь із ПЗРК. Зробили це легендарний "Запорізький месник" та його бойовий побратим, які удвох перебували на позиції.

Завдяки чітким та злагодженим діям українським воїнам вдалося повністю знищити один літак Су-25. Пілотові вдалося катапультуватись над тимчасово окупованою територією. Другий літак отримав серйозні пошкодження та був змушений здійснити аварійну посадку.

Саме в цей момент мешканці Мелітополя почули глухі вибухи, а потім спостерігали стовп чорного диму наприкінці злітної смуги на аеродромі.

"Гвардієць із позивним "Запорізький месник" загалом знищив 7 ворожих літаків. Бойові побратими продовжують захищати небо", — додали в НГУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські дрони пошкодили російський корабель "Іван Хурс" у Чорному морі. Росіяни намагаються приховати цей факт і публікують кадри корабля дворічної давнини, але у мережі швидко розкусили обман.