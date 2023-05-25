Минус два Су-25: "запорожский мститель" ударил по вражеской авиации под Мелитополем

"Запорожский мститель" в общей сложности сбил 7 российских самолетов, два из которых сегодня вместе с побратимом

Утром 25 мая в районе аэропорта во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв и был виден дым. Позже стало известно, что украинским воинам удалось сбить один российский Су-25, а второй аналогичный самолет — повредить.

Об этом сообщили в Нацгвардии Украины. Лишить оккупантов двух единиц боевой авиации сумел легендарный "Запорожский мститель".

В НГУ отмечают, что противник часто использует на Запорожском направлении авиацию, чтобы обстреливать позиции украинских воинов. В четверг, 25 мая, украинские воины НГУ заметили в воздухе пару российских Су-25 и открыли огонь из ПЗРК. Сделали это легендарный "Запорожский мститель" и его боевой побратим, которые вдвоем находились на позиции.

Благодаря четким и слаженным действиям украинским воинам удалось полностью уничтожить один самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться над временно оккупированной территорией. Второй самолет получил серьезные повреждения и был вынужден совершить аварийную посадку.

Именно в этот момент жители Мелитополя услышали глухие взрывы, а после наблюдали столб черного дыма в конце взлетной полосы на аэродроме.

"Гвардеец с позывным "Запорожский мститель" в общей сложности уничтожил 7 вражеских самолетов. Боевые собратья продолжают защищать небо", — добавили в НГУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские дроны повредили российский корабль "Иван Хурс" в Черном море. Россияне пытаются скрыть этот факт и публикуют кадры корабля двухлетней давности, но в сети быстро раскусили обман.