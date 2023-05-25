В Украине подтвердили удар по российскому кораблю: путинцы "опровергли", но опозорились (фото)

Россияне пытаются обмануть своих граждан и выдают двухлетние кадры за сегодняшние

Украинские военные подтвердили, что российский разведывательный корабль "Иван Хурс" был поврежден во время атаки морских дронов в акватории Черного моря. Но россияне не спешат признавать инцидент, а наоборот пытаются убедить всех в обратном.

Информацию о повреждении российского корабля УП подтвердили собеседники среди военных. Также в сети опубликовано видео момента повреждения корабля.

Так, российское Минобороны обвинило Украину в атаке на свой корабль "Иван Хурс", которую ВСУ совершило ранним утром 24 мая. По их словам, три украинских беспилотных катера атаковали корабль в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. Но корабль якобы не пострадал и все морские дроны были уничтожены.

Утром 25 мая в сети появилось видео момента атаки на корабль "Иван Хурс" Черноморского флота россии. На кадрах видно, как один дрон врезается в корабль. Источники УП отметили, что видео подлинное и заявили, что корабль получил повреждения.

"Не затонул, но попадания были, есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют", — отметил собеседник.

Российские военкоры и пропагандисты в подтверждение слов о якобы уцелевшем корабле массово начали публиковать кадры с видео 2-летней давности. На них видно, как корабль "Иван Хурс" движется акваторией Черного моря без повреждений и крена на левый борт и корму. Таким образом они пытались обмануть россиян и скрыть очередную успешную атаку ВСУ на корабль Черноморского флота рф, выдавая старые кадры за сегодняшние.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 24 мая Крымский мост задымился. Россияне заявили про якобы учения и закрыли мост на несколько часов, но именно в этот момент был поврежден корабль "Иван Хурс", что подтвердили российские военкоры.