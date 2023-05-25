В Україні підтвердили удар по російському кораблю: путінці "спростували", але зганьбилися (фото)

Росіяни намагаються обдурити своїх громадян та видають дворічні кадри за сьогоднішні

Українські військові підтвердили, що російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" був пошкоджений під час атаки морських дронів у акваторії Чорного моря. Але росіяни не поспішають визнавати інцидент, а навпаки намагаються переконати всіх у протилежному.

Інформацію щодо пошкодження російського корабля УП підтвердили співрозмовники серед військових. Також у мережі опубліковано відео моменту пошкодження корабля.

Так, російське Міноборони звинуватило Україну в атаці на свій корабель "Іван Хурс", яку ЗСУ вчинило рано-вранці 24 травня. За їхніми словами, три українські безпілотні катери атакували корабель за 140 кілометрів на північний схід від протоки Босфор. Але корабель нібито не постраждав і всі морські дрони були знищені.

Вранці 25 травня у мережі з’явилося відео моменту атаки на корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту росії. На кадрах видно, як один дрон врізається у корабель. Джерела УП зазначили, що відео справжнє та заявили, що корабель отримав пошкодження.

"Не затонув, але влучення були, є значні пошкодження корпусу та обладнання. Зараз росіяни поспішно ремонтують", - зазначив співрозмовник.

Російські воєнкори та пропагандисти на підтвердження слів про нібито вцілілий корабель масово почали публікувати кадри з відео 2-річної давності. На них видно, як корабель "Іван Хурс" рухається акваторією Чорного моря без пошкоджень та крену на лівий борт та корму. Таким чином вони намагалися обдурити росіян і приховати чергову успішну атаку ЗСУ на корабель Чорноморського флоту рф, видаючи старі кадри за сьогоднішні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 24 травня Кримський міст задимився. Росіяни заявили про нібито навчання та закрили міст на кілька годин, але саме в цей момент було пошкоджено корабель "Іван Хурс", що підтвердили російські воєнкори.