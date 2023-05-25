В Мелитополе прогремели взрывы в районе аэродрома, над ним поднимается дым (фото, видео)

В Мелитополе снова неспокойно, там взрывы в районе аэродрома

Днем 25 мая в оккупированном Мелитополе, где недавно подорвали "и.о. замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ", прогремели взрывы в районе захваченного россиянами аэродрома.

Как сообщил мэр города Иван Федоров, там были слышны глухие взрывы, после которых в небо поднялся сильный дым.

"Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома. Выясняем что произошло", – написал он.

В то же время местные Телеграм-каналы отмечают, что взрывы могли стать причиной "контролируемого подрыва" от российских военных.

В комментариях жители города отмечают, что не все слышали взрывы. При этом они подтверждают поднимающийся дым над оккупированным аэродромом.

Оккупационные "власти" Мелитополя инцидент в городе пока никак не комментировали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты в Мелитополе начали укреплять свои рубежи на фоне ожидаемого контрнаступления украинской армии. В начале мая в городе начали замечать грузовики с противотанковыми пирамидами, но где именно их устанавливали пока остается неясным.