В Мелитополе прогремели взрывы в районе аэродрома, над ним поднимается дым (фото, видео)
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В Мелитополе снова неспокойно, там взрывы в районе аэродрома
Днем 25 мая в оккупированном Мелитополе, где недавно подорвали "и.о. замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ", прогремели взрывы в районе захваченного россиянами аэродрома.
Как сообщил мэр города Иван Федоров, там были слышны глухие взрывы, после которых в небо поднялся сильный дым.
"Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома. Выясняем что произошло", – написал он.
В то же время местные Телеграм-каналы отмечают, что взрывы могли стать причиной "контролируемого подрыва" от российских военных.
В комментариях жители города отмечают, что не все слышали взрывы. При этом они подтверждают поднимающийся дым над оккупированным аэродромом.
Оккупационные "власти" Мелитополя инцидент в городе пока никак не комментировали.
Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты в Мелитополе начали укреплять свои рубежи на фоне ожидаемого контрнаступления украинской армии. В начале мая в городе начали замечать грузовики с противотанковыми пирамидами, но где именно их устанавливали пока остается неясным.