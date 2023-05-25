У Мелітополі пролунали вибухи в районі аеродрому, над ним піднімається дим (фото, відео)
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У Мелітополі знову неспокійно, там вибухи у районі аеродрому
Вдень 25 травня в окупованому Мелітополі, де нещодавно підірвали "в.о. заступника міністра будівництва, архітектури та ЖКГ", пролунали вибухи в районі захопленого росіянами аеродрому.
Як повідомив мер міста Іван Федоров, там було чути глухі вибухи, після яких у небо здійнявся сильний дим.
"Окупанти Мелітополя рясно палять у районі захопленого аеродрому. З’ясовуємо що сталося", — написав він.
Водночас місцеві телеграм-канали зазначають, що вибухи могли стати причиною "контрольованого підриву" від російських військових.
У коментарях мешканці міста наголошують, що не всі чули вибухи. При цьому вони підтверджують дим, який піднімається над окупованим аеродромом.
Окупаційна "влада" Мелітополя інцидент у місті поки ніяк не коментувала.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти у Мелітополі почали зміцнювати свої рубежі на тлі очікуваного контрнаступу української армії. На початку травня у місті почали помічати вантажівки з протитанковими пірамідами, але де саме їх встановлювали поки що залишається неясним.