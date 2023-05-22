Невідомий дрон начебто скинув вибуховий пристрій на адміністрацію села Головчино

Схоже, жителям Бєлгородської області рф, які раділи нападу путінських орд на Україну, варто звикати до думки, що війна – це привід не тільки для радощів, але й для тривог.

Адже прильоти незрозумілих літальних апаратів там почали відбуватися з регулярною послідовністю.

Так, після вчорашніх "відвідин" бавовною Шебекинського району, пожежа спалахнула у селі Головчино Грайворонського району, яке знаходиться недалеко від кордону з Україною.

Попередньо, вогонь начебто спалахнув після "удару безпілотника", повідомили місцеві ЗМІ.

Російські пропагандисти розповіли, що начебто у Головчино БПЛА скинув "вибуховий пристрій" на будівлю адміністрації села. Згодом нібито від цього "удару" зайнявся дах.

Після вибуху на місце вогню нібито одразу прибули рятувальники. Крім цього, на місті також були карети швидкої допомоги.

Росіяни наголосили, що постраждалих внаслідок "атаки" начебто немає.Але чи загасили наразі пожежу повністю – невідомо.

Нагадаємо, що "сезон бавовни", вочевидь, скоро почнеться і у російській столиці – на такі думки наштовхують події, які відбуваються останнім часом у "білокам'яній".