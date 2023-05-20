Невідомий дрон влаштував "переполох" у центрі Москви: подробиці та фото

Хто запустив безпілотник, і як він потрапив на територію вишу — невідомо, на місце виїхали співробітники поліції та вибухотехніки

Днями в росії на кордоні з московською областю впав і вибухнув невідомий дрон, а 20 травня в центрі Москви, на території Академії водного транспорту, виявили безпілотник з камерою.

Про це повідомляють росЗМІ.

Місце інциденту на карті

Наголошується, що дрон помітив охоронець під час ранкового обходу території ВНЗ на Новоданилівській набережній. На місце виїхали працівники поліції. Також прибули вибухотехніки. Інформації про те, хто запустив безпілотник і як він потрапив на територію, — немає.

Невідомий дрон знайдений у Москві

Зазначимо, ранок суботи, 20 травня, видався непростим і для окупантів на захоплених територіях України: кілька вибухів пролунало в окупованому росіянами Маріуполі. Також ранкова "бавовна" відвідала захоплений ними Токмак. У Маріуполі було кілька вибухів, нібито спрацювала система ворожої ППО.

Як повідомляв "Телеграф", 17 травня безпілотний літальний апарат атакував прикордонний пункт "Шебекіно". Дрон скинув на будівлю прикордонного пункту два саморобні вибухові пристрої. Внаслідок скидання боєприпасів спалахнув адміністративний будинок прикордонного пункту.