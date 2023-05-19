Думала вибухівка, виявилося – секс-іграшка: російську топ-пропагандистку налякали посилкою

Пропагандистка симоньян злякалася секс-іграшки

Одна з головних пропагандисток кремля маргарита симоньян отримала бандероль із доволі незвичайним вмістом.

Як написала вона у своєму Телеграм-каналі, на її ім’я на роботу прийшла бандероль зі слідами вибухівки, які нібито виявила служба безпеки.

Через 10 хвилин вона опублікувала нове повідомлення, де показала вміст посилки. З’ясувалося, усередині була секс-іграшка.

"Бандероль із Гонконгу. Вибухового пристрою там не виявилося. Зате виявилося ось що. Кажуть, це якась "віброкуля" для сексуальних пригод. А на мене так пенал якийсь.

Моє життя стає дедалі цікавішим", — написала пропагандистка кремля.

Доволі очікувано "гучну подію" моментально рознесли російські ЗМІ.

Поза увагою досить дивний інцидент і не залишили користувачі соціальних мереж. Вони порадили пропагандистці використати прилад за призначенням.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у російських пропагандистів з’явилася нова фішка про Україну, але вона на їхнє нещастя не зможе стати популярною.