Думала взрывчатка, оказалось - секс-игрушка: российскую топ-пропагандистку напугали посылкой

Пропагандистка симоньян испугалась секс-игрушки

Одна из главных пропагандисток кремля маргарита симоньян получила бандероль с довольно необычнім содержимым.

Как написала она в своем Телеграм-канале, на ее имя на работу пришла бандероль со следами взрывчатки, которые якобы обнаружила служба безопасности.

Спустя 10 минут она опубликовала новое сообщение, в котором показала содержимое посылки. Выяснилось, внутри была секс-игрушка.

"Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая 'вибропуля' для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то.

Моя жизнь становится все увлекательнее", — написала пропагандистка кремля.

Весьма ожидаемо, что "громкое событие" моментально разнесли российские СМИ.

Без внимания довольно странный инцидент и не оставили пользователи социальных сетей. Они посоветовали пропагандистке использовать прибор по назначению.

Ранее "Телеграф" писал о том, что у российских пропагандистов появилась новая фишка об Украине, но она к их несчастью не сможет стать популярной.