Думала взрывчатка, оказалось - секс-игрушка: российскую топ-пропагандистку напугали посылкой
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Пропагандистка симоньян испугалась секс-игрушки
Одна из главных пропагандисток кремля маргарита симоньян получила бандероль с довольно необычнім содержимым.
Как написала она в своем Телеграм-канале, на ее имя на работу пришла бандероль со следами взрывчатки, которые якобы обнаружила служба безопасности.
Спустя 10 минут она опубликовала новое сообщение, в котором показала содержимое посылки. Выяснилось, внутри была секс-игрушка.
"Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая 'вибропуля' для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то.
Моя жизнь становится все увлекательнее", — написала пропагандистка кремля.
Весьма ожидаемо, что "громкое событие" моментально разнесли российские СМИ.
Без внимания довольно странный инцидент и не оставили пользователи социальных сетей. Они посоветовали пропагандистке использовать прибор по назначению.
Ранее "Телеграф" писал о том, что у российских пропагандистов появилась новая фишка об Украине, но она к их несчастью не сможет стать популярной.