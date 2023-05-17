Летів на москву? У росії впав та вибухнув черговий безпілотник (фото, відео)

У росії знову стався інцидент з невідомим безпілотником

У Калузькій області росії ввечері 16 травня впав і вибухнув невідомий безпілотник. Інцидент стався на кордоні із московською областю.

Як пишуть місцеві ЗМІ, уламки безпілотника знайшли на 380-му кілометрі траси А108 "Московське велике кільце".

За словами очевидців, після падіння в лісовому масиві в районі села Тарутіно дрон літакового типу вибухнув.

Біля дороги, що розташована поряд, виявили частину уламків БПЛА, а також зламані гілки.

Місцеві жителі розповіли, що звук вибуху було чути у низці населених пунктів, розташованих за кілька кілометрів від місця інциденту. Після падіння безпілотника в небо почав здійматися чорний дим.

За іншою інформацією, було два вибухи — перший сильний, другий слабший. За попередньою версією, дрон міг бути збитий ППО.

Місце падіння літального апарату також вдалося виявити. Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляється.

Зазначимо, що місце падіння невідомого безпілотника розташоване приблизно за 100 кілометрів від столиці росії. При цьому в якому напрямі летів БПЛА не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 16 травня в Брянській області пролунали нові вибухи.