Летел на москву? В россии упал и взорвался очередной беспилотник (фото, видео)

В рф снова произошел инцидент с неопознанным беспилотником

В Калужской области россии вечером 16 мая упал и взорвался неизвестный беспилотник. Инцидент произошел на границе с московской областью.

Как пишут местные СМИ, обломки беспилотника нашли на 380-м километре трассы А108 "Московское большое кольцо".

По словам очевидцев, после падения в лесном массиве в районе деревни Тарутин дрон самолетного типа взорвался.

У дороги, которая расположена рядом, обнаружили часть обломков БПЛА, а также сломанные ветки.

Местные жители рассказали, что звук взрыва было слышно в ряде населенных пунктов, расположенных в нескольких километрах от места инцидента. После падения беспилотника в небо начал подниматься черный дым.

По другой информации, было два взрыва — первый сильный, второй послабее. По предварительной версии, дрон мог быть сбит ПВО.

Место падения летательного аппарата также удалось обнаружить. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Отметим, что место падения неизвестного беспилотника расположено примерно в 100 километрах от столицы россии. При этом в каком именно направлении летел БПЛА не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 16 мая в Брянской области прогремели новые взрывы.