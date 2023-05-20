Неизвестный дрон устроил "переполох" в центре Москвы: подробности и фото

Кто запустил беспилотник, и как он попал на территорию вуза — неизвестно, на место выехали сотрудники полиции и взрывотехники

На днях в россии, на границе с московской областью упал и взорвался неизвестный дрон, а 20 мая в центре Москвы, на территории Академии водного транспорта, обнаружили беспилотник с камерой.

Об этом сообщают росСМИ.

Место инцидента на карте

Отмечается, что дрон заметил охранник во время утреннего обхода территории ВУЗа на Новоданиловской набережной. На место выехали сотрудники полиции. Также прибыли взрывотехники. Информации о том, кто запустил беспилотник, и как он попал на территорию — нет.

Неизвестный дрон найденный в Москве

Отметим, утро субботы, 20 мая, выдалось непростым и для оккупантов на захваченных территориях Украины: несколько взрывов прозвучало в оккупированном россиянами Мариуполе. Также утренняя "бавовна" посетила захваченный ими Токмак. В Мариуполе было несколько взрывов, якобы сработала система вражеской ПВО.

Как сообщал "Телеграф", 17 мая беспилотный летательный аппарат атаковал погранпункт "Шебекино". Дрон сбросил на здание погранпункта два самодельных взрывных устройства. В результате сброса боеприпасов загорелось административное здание пограничного пункта.