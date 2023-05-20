Оккупантам нет покоя: утром прогремели взрывы в Мариуполе и Токмаке (фото и видео)

Жизнь оккупантов становится все более тревожной, утро субботы началось со взрывов в Мариуполе и Токмаке

Жизнь российских оккупантов на захваченных территориях Украины становится все более неприятной — недавно громко было в оккупированном Мелитополе, а утро субботы, 20 мая, у захватчиков также не задалось — несколько взрывов прозвучало в оккупированном россиянами Мариуполе. Также утренняя "бавовна" посетила захваченный ими Токмак.

Как пишут росСМИ, рано утром в Мариуполе якобы сработала система вражеской ПВО.

По словам местных жителей, было слышно несколько взрывов. По данным российских источников, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Оккупанты заявили о работе ПВО

Военкор Андрей Цаплиенко добавил подробностей — как пишут местные жители, звуки взрывов были слышны около 6 часов утра, также люди сообщают, что слышали гул самолета.

Он также рассказал, что утром в субботу взрывы также были слышны и в оккупированном россиянами городе Токмак Пологовского района Запорожской области.

Токмак на карте

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 19 мая на территорию оккупированного Крыма залетел беспилотник самолетного типа. Он упал на железнодорожные пути и во время падения оборвал контактные провода недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе.