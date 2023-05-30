На болотах тревожно, пора паковать сумки: как в сети отреагировали на атаку москвы беспилотниками

москвичи сообщают о "новых ощущениях", а украинцы с иронией спрашивают "чем мы можем помочь?"

Утром во вторник, 30 мая, москву и окрестности атаковали дроны, прогремело несколько взрывов, часть из которых — попытки российского ПВО сбить беспилотники. Украинцы, некоторые из которых находятся под российскими обстрелами чуть ли не каждую ночь, отреагировали на панику россиян.

"Телеграф" собрал реакцию украинцев на атаку дронов на москву.

"Во-первых, это не мы. Во-вторых, мы еще не начинали…", — написал ветеран и глава ОО "Мрия" Юрий Гудыменко.

Общественный активист Сергей Стерненко опубликовал скрин, на котором российская телеведущая Ксения Собчак, сообщает о новых ощущениях: "земля трясется". Украинцы с иронией спрашивают "чем мы можем помочь" и поздравляют ее с "новыми ощущениями".

Кроме того, в сети советуют москвичам "паковать сумки и отправляться в Китай", и пройти в укрытия, так как "специальная военная операция" идет по плану.

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Напомним, вероятно, некоторые из сбитых над москвой беспилотников попали в дома. Российские мчсники пытаются выяснить, что стало причиной взрыва на улице Атласова в Новой Москве. Там в результате взрыва повреждена плита перекрытия и выбиты окна. Также сообщалось о беспилотнике на Профсоюзной улице москвы. Жителей дома эвакуируют, ведь по предварительным данным дрон влетел в окно квартиры на 16 этаже. Сообщается и о третьем инциденте — на Ленинском проспекте. Заявленное количество сбитых дронов – более 10.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что врезавшийся в 30-этажный дом беспилотник на Ленинском проспекте в москве ударил по квартире внутри дома на 14 этаже. На нем якобы была взрывчатка, которую сейчас обезвреживают, она не сдетонировала. Из дома эвакуировали 300 человек в ближайшую школу.