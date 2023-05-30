Скільки дронів атакували москву: росіяни порахували та "вирахували" їх типи

У соціальних мережах припустили, які типи дронів могли бути використані

У Міністерстві оборони росії прокоментували ранкову атаку дронами на москву та її околиці. У відомстві заявляють, що загалом було задіяно 8 безпілотників літакового типу. Тим часом у соціальних мережах повідомляють зовсім іншу інформацію, а саме, що дронів було 32.

Так, після нальоту дронів, що трапився вранці 30 травня, в Міноборони відзвітували, що всі вісім безпілотних літальних апаратів були вражені.

"Три з них пригнічені засобами радіоелектронної боротьби, втратили управління і відхилилися від намічених цілей. Ще п’ять безпілотних літальних апаратів збито зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С" у Підмосков’ї", — йдеться у повідомленні.

Водночас Telegram-канал SHOT, посилаючись на власні джерела, заявляє, що в цілому 30 травня для атаки на столицю росії було задіяно 32 безпілотники:

19 збиті на підльоті (Рублівка, Красногірський район, Істринський район, Нова Москва, Апрелівка, Власиха);

Близько 10 зачепилися за дерева та впали (Одінцівський район, ТІНАО);

3 потрапили до житлових будинків (Ленінський проспект, Профспілкова вулиця, вулиця Атласова).

За даними джерел Telegram-канал Baza, по Москві та її околицях було застосовано 25 безпілотників. Відразу повідомляється, що ППО збила лише частину дронів, а ще частину нібито зачепилися за дерева та дроти, бо летіли на надмалій висоті.

"3 безпілотники врізалися в житлові будинки, один із цих БПЛА ніс вибухові пристрої, які не здетонували", — повідомляє паблік.

Які типи безпілотників могли бути використані

Telegram-канал SHOT, посилаючись на слова джерела, пише, що одним з типів безпілотників, якими була атакована столиця Росії, нібито був ударний дрон UJ-22 Airborne, що робить "Укрджет". Цей безпілотник може пролітати до 800 кілометрів і піднімати близько 15-20 кілограмів.

Але цю версію спростував керівник АНО "Центр розвитку транспортних технологій" Олексій Рогозін.

"Зверніть увагу на діагональні балки внизу крила — це так звані підкоси, елемент конструктивно-силової схеми літака. В UJ-22 їх немає, зате знятий на відео силует дуже нагадує звичайний приватний літак Cessna, яких у росії сотні й кому, на щастя, поки ніхто літати не забороняє", — сказав він.

На його думку, могли бути задіяні безпілотники літакового типу з аеродинамічною схемою "качка".

"Силова установка — з двигуном внутрішнього згоряння, розмах крила не менше 4 метрів і теоретичну дальність від 400 до 1000 км. Вартість можна оцінити у суму $30-200 тисяч кожного апарату", — сказав Рогозін.

Також у соціальних мережах розглядають варіант застосування А-2 "Синиця" харківського виробництва, дальність польоту якого може досягати 100 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у соціальних мережах відреагували на вибухові інциденти з дронами у Москві 30 травня.