"У меня вышло": Кличко смешно высказался об ударе дронов по москве

Кличко выдал эпичную шутку

Мэр города Киев смешно прокомментировал ситуацию с атакой неизвестных дронов в москве. Он сослался на давний мем, который сам же и породил.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на заявление Виталия Кличко.

Так, на вопрос журналиста о том, является ли совпадением то, что за день до атаки на столицу рф он обращался к главкому ВСУ Залужному по поводу "слишком" спокойной обстановки в москве на фоне взрывов в Киеве, Кличко ответил следующим образом:

"Не каждый может смотреть в завтрашний день, но у меня получилось".

Что этому предшествовало

29 мая после очередной массированной атаки рф на столицу Украины Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов обратился к Залужному. Он задал ему вопрос, который звучал следующим образом:

"Если столицу Украины россияне могут "кошмарить", почему жители москвы отдыхают?".

Напомним, что у Зеленского также иронично прокомментировали атаку дронов на москву. Там и вовсе предположили "восстание" искусственного интеллекта против россиян.

Тем временем в самой россии считают количество дронов, которые напали на их столицу и пытаются вычислить их типы.