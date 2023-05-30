У Зеленского иронично прокомментировали атаку дронов на москву

Данная атака показала россиянам, что вести одностороннюю игру не получится

В Офисе президента Украины иронично прокомментировали массированную атаку неизвестных дронов на москву. Там причастность нашей страны к событиям в россии отмели и заподозрили во всем проделки искусственного интеллекта.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире программы "Breakfast Show".

У Зеленского предположили, что дроны, которые атаковали москву, имея у себя на борту искусственный интеллект, могли сознательно пойти против своих же владельцев — россиян.

"Очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: "А зачем вы нас отправляете [бить] по детям Украины, по Киеву и так далее?", — предположил Подоляк.

Также Подоляк добавил, что данная атака показала россиянам, что вести одностороннюю игру, когда они уничтожают другую страну, а им за это ничего не будет, не получится.

"Все люди, которые считают, что могут играть в одностороннюю игру, что можно будет разрушать другое суверенное государство абсолютно безнаказанно… После 15 месяцев они поняли, что 14-го года у них не будет? Никакого подписания линии разделения. Когда они дальше там будут рассказывать со своими понтами, как они весь мир на колени ставят и так далее. Этого не будет. Каждый из них будет отвечать в полном объеме", — подчеркивает советник ОП.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько дронов атаковали москву. россияне посчитали и "вычислили" их типы.

Также мы сообщали о том, как в социальных сетях отреагировали на взрывные инциденты с дронами в москве 30 мая.