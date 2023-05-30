У Зеленського іронічно прокоментували атаку дронів на москву

Ця атака показала росіянам, що вести односторонню гру не вийде

В Офісі президента України іронічно прокоментували масовану атаку невідомих дронів на москву. Там причетність нашої країни до подій у росії відкинули і запідозрили у всьому витівки штучного інтелекту.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі програми "Breakfast Show".

У Зеленського припустили, що дрони, які атакували москву, маючи на борту штучний інтелект, могли свідомо піти проти своїх власників — росіян.

"Дуже важливо зрозуміти. Ви ж знаєте, ми втягуємося в еру штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців та відповідним чином поставити запитання: "А навіщо ви нас відправляєте [бити] по дітях України, по Києву і таке інше?", - припустив Подоляк.

Також Подоляк додав, що ця атака показала росіянам, що вести односторонню гру, коли вони знищують іншу країну, а їм за це нічого не буде, не вийде.

"Всі люди, які вважають, що можуть грати в односторонню гру, що можна буде руйнувати іншу суверенну державу абсолютно безкарно… Після 15 місяців вони зрозуміли, що 14-го року у них не буде? Жодного підписання лінії поділу. Коли вони далі там розповідатимуть зі своїми понтами, як вони весь світ на коліна ставлять і таке інше. Цього не буде. Кожен із них відповідатиме в повному обсязі", — підкреслює радник ОП.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з скільки дронів атакували москву. росіяни порахували та "обчислили" їх типи.

Також ми повідомляли про те, як у соціальних мережах відреагували на вибухові інциденти з дронами у Москві 30 травня.