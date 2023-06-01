Ночная атака на Киев: в результате удара погибли двое детей (фото)

Пострадали три района столицы

В ночь на четверг, 1 июня, россияне снова массированно обстреляли Киев — в Деснянском районе погибли три человека, среди которых двое детей 5-6 и 12-13 лет.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

Также в Деснянском районе госпитализированы 7 человек, еще двоим помощь была оказана на месте.

Поврежденное здание детской поликлиники

Поврежден жилой дом – выбиты окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон.

Поврежден дом в Деснянском районе

Спасатели оказали первую помощь пострадавшим

Кроме того, зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику. Также обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери. Обломки также повредили участковый пункт полиции. Пострадал и детский сад: взрывной волной в здании вынесло окна.

В Днепровском районе зафиксировано 3 пострадавших, 2 из них госпитализированы.

В одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна.

Последствия падения обломков в Днепровском районе

Поврежденный дом в Днепровском районе

Также обломки упали на административное здание, во дворах домов, на проезжей части, на зеленых зонах. Повреждены также припаркованные автомобили, несколько из них сгорели.

Поврежден водопровод

Пострадавший водопровод горячего водоснабжения

В Дарницком районе в одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших сейчас нет. Однако поврежден трубопровод горячего водоснабжения. Обломки упали на нежилое здание, зафиксировано разрушение на первом этаже. Также падение обломков зафиксировано во дворах домов и на проезжей части.

Как сообщалось ранее, с начала мая Киев подвергся 17 массовым атакам с применением ракет и дронов. Кроме того, атака 28 мая стала наиболее массовой по количеству примененных БПЛА с начала вторжения, их тогда запустили больше 50 единиц.

За сутки 29 мая город подвергся ударам трижды из-за чего погиб один человек, а несколько зданий получили повреждения.