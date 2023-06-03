Загибель киян перед закритим укриттям: суд ухвалив рішення щодо директора поліклініки

Суд обирає запобіжні заходи ще трьом фігурантам

У суботу, 3 червня, суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки в Деснянському районі Києва, де в ніч на 1 червня загинули двоє дорослих і дитина, які намагалися сховатися в укритті від ворожих ракет, проте воно було закрите. Напередодні йому оголосили про підозру у службовій недбалості та залишенні в небезпеці.

Про це повідомляє "Суспільне".

Окрім керівника поліклініки, підозри у цій справі отримали ще троє людей. Запобіжні заходи їм також будуть обрані сьогодні.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 1 червня під час ракетної атаки загинули троє місцевих жителів, включаючи дитину. Вони прибігли до укриття, розташованого в поліклініці №3 у Деснянському районі, але їм ніхто не відкрив, незабаром там сталося падіння уламків, яке забрало життя 33-річної жінки та 34-мами з 11-річною дочкою.

Як повідомляв "Телеграф", мер Києва Віталій Кличко заявив, що ухвалено рішення про цілодобовий доступ до укриттів. Воно є обов’язковим для виконання всім установам та закладам. Він додав, що його виконання контролюватимуть не лише всі відповідальні служби, а й громадськість.