Гибель киевлян перед закрытым укрытием: суд вынес решение по директору поликлиники (обновлено)

Суд избирает меры пресечения еще трем фигурантам

В субботу, 3 июня, суд отправил под круглосуточный домашний арест Олега Шугалевича — руководителя поликлиники в Деснянском районе Киева, возле которой в ночь на 1 июня погибли двое взрослых и ребенок, пытавшиеся спрятаться в укрытии от вражеских ракет, однако оно было закрыто. Накануне ему объявили о подозрении в служебной халатности и оставлении в опасности.

Об этом сообщает "Суспільне".

Своей вины он не признает.

Кроме того, суд также оставил под круглосуточным домашним арестом на 2 месте и второго подозреваемого — заместителя директора поликлиники по технической части Василия Денисюка.

Охранника поликлиники в Деснянском районе суд отправил под стражу на два месяца без права внесения залога.

Как сообщает "Униан", охранник Вадим Мошкин признал свою вину, но утверждает, что преступление совершил неумышленно. Заявил, что во время тревоги пошел отпереть укрытие в подвале, а когда шел открывать двери здания, раздался взрыв.

Василий Денисюк, в отличие от Мошкина, вину не признает. Утверждает, что укрытие работало нормально, но охранник не открыл двери во время тревоги.

Напомним, в Киеве в ночь на 1 июня во время ракетной атаки погибли трое местных жителей, включая ребенка. Они прибежали к укрытию, расположенному в поликлинике №3 в Деснянском районе, но им никто не открыл, вскоре там произошло падение обломков, которое унесло жизни 33-летней женщины и 34-мамы с 11-летней дочерью.

Как сообщал "Телеграф", мэр Киева Виталий Кличко заявил, что принято решение о круглосуточном доступе к укрытиям. Оно обязательно для выполнения всем учреждениям и заведениям. Он добавил, что его выполнение будут контролировать не только все ответственные службы, но и общественность.