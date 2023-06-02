Кличко зробив заяву щодо роботи укриттів та натякнув на відповідальність Банкової

За 2022 та 2023 роки з міського бюджету Києва районам на облаштування укриттів було виділено 1,2 мільярди гривень

У Києві після загибелі людей від уламків російських ракет перед дверима зачиненого укриття, ухвалене рішення про цілодобовий доступ до укриттів. Воно обовʼязкове до виконання всім установам і закладам.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що його виконання контролюватимуть не лише всі відповідальні служи, але й громадськість.

"Всі небайдужі можуть доєднатися і стати інспекторами громадського контролю. Звертатися потрібно до Департаменту муніципальної безпеки. Патрульна поліція, і ми за це вдячні, допоможе перевіряти доступність укриттів під час повітряної тривоги в комендантську годину", — написав він.

Кличко додав, що Київрада, на найближчому позачерговому засіданні 8 червня, звернеться до парламенту щодо встановлення відповідальності, зокрема, приватних власників приміщень укриттів, — за недопуск людей та неналежну роботу укриттів.

Мер наголосив, що за 2022 та 2023 роки з міського бюджету Києва районам на облаштування укриттів було виділено 1,2 мільярди гривень.

"Цими коштами, підкреслю, розпоряджалися й розпоряджаються РДА міста. Відповідальними є глави районів. На сьогодні виконання і використання коштів — вкрай незадовільне. В кінці червня підіб’ємо підсумки використання коштів на облаштування укриттів", — написав Кличко, додавши, що за результатами можуть бути звернення щодо звільнення або відсторонення глав районів.

Він додав, що те, що люди загинули, бо не змогли потрапити в укриття — спільна відповідальність.

"Всіх служб і моя, як мера міста. Але також хочу нагадати, що глав районів столиці призначає президент, за поданням уряду. Мер столиці не може не те що звільнити голову району, а навіть винести йому догану", — пояснив ситуацію.

Мер Києва нагадав, що з десяти глав районів у Києві, дев'ять — представники від "Слуги Народу". Керівник Київської міської військової адміністрації призначений Офісом Президента.

"Це — якщо про спільну і справедливу відповідальність. І сьогодні я наголошую главам районів, що саботажу терпіти не буду! Райони столиці — це не окремі князівства, де можна ходити в білих рукавичках і нехтувати виконанням своїх обовʼязків", — резюмував Кличко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міська влада Києва обіцяла щодо укриттів пару днів тому і як виправляються після трагедії.