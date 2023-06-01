Зеленський прокоментував загибель людей у Києві через закрите укриття: натякнув на "нокаут" винним

Президент нагадав, що є цілком конкретні люди відповідальні за загибель киян, на яких може чекати "нокаут"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель людей у Києві через закрите бомбосховище. Він пообіцяв жорстко відреагувати на те, що сталося, і натякнув, що винуватих може чекати "нокаут".

Про це український президент заявив під час прес-конференції у Молдові. Зеленський наголосив, що винні будуть встановлені та понесуть покарання.

Внаслідок атаки на Київ у ніч на 1 червня троє людей загинули через те, що укриття було закрито і вони не встигли сховатися. Двоє із загиблих були дітьми.

Президент відреагував на трагедію та заявив, що зараз не може назвати винних. Для розгляду йому необхідно приїхати до Києва, щоб дізнатися про всі деталі. Але як тільки винних буде виявлено, вони понесуть суворе покарання.

"Реакція буде твердою. Відповідати будуть усі. Нам росії... цих ворогів мало. У нас, як бачите, є ще й внутрішні", — зазначив Зеленський.

Наприкінці прес-конференції Зеленський натякнув, що "може бути нокаут".

Раніше "Телеграф" розповідав, що влада Києва просить киян приєднатися до перевірок притулків. А волонтер Аліна Михайлова запустила флешмоб, у рамках якого потрібно надавати розголос закритим або непридатним укриттям.