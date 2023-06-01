Зеленский прокомментировал гибель людей в Киеве из-за закрытого укрытия: намекнул на "нокаут" виновным

Президент пнамекнул, что есть вполне конкретные люди ответственные за гибель киевлян, которых может ждать "нокаут"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель людей в Киеве из-за закрытого бомбоубежища. Он пообещал жестко отреагировать на произошедшее и намекнул, что виновных может ждать "нокаут".

Об этом украинский президент заявил во время пресс-конференции в Молдове. Зеленский подчеркнул, что виновные будут установлены и понесут наказание.

В результате атаки на Киев в ночь на 1 июня трое человек погибли из-за того, что убежище было закрыто и они не успели укрыться. Двое из погибших были детьми.

Президент отреагировал на трагедию и заявил, что сейчас не может назвать виновных. Для разбирательства ему необходимо приехать в Киев, чтобы узнать все детали. Но как только виновные будут обнаружены, они понесут строгое наказание.

"Реакция будет твердой. Отвечать будут все. Нам россии … этих врагов мало. У нас, как видите, есть еще и внутренние", – отметил Зеленский.

В конце пресс-конференции Зеленский намекнул, что "может быть нокаут".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что власти Киева просят киевлян присоединиться к проверкам убежищ. А волонтер Алина Михайлова запустила флешмоб, в рамках которого нужно придавать огласку закрытым или непригодным укрытиям.