Гроші на укриття виділили, але вони йдуть не туди: у Київраді пояснили, чому так відбувається

У Київраді розповіли, скільки грошей виділили на облаштування укриттів

Після початку вторгнення київська влада виділила на облаштування укриттів майже два мільярди гривень, що є значною сумою. Однак те, як ці засоби використовуються, викликає багато питань.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова тимчасової контрольної комісії Київради Леонід Ємець.

За його словами, загальний міський бюджет становить понад 50 мільярдів гривень, з яких спочатку 1,2 мільярда, а потім ще 750 мільйонів було виділено на облаштування міських укриттів.

"Це істотна сума. А якщо за ці кошти закуповують сковорідки за 725 тисяч, або пароварки на 500 тисяч, або барабани для релаксації, то виникає питання про здоровий глузд тих, хто приймає рішення", — сказав Ємець.

З його слів, гроші виділяє Київрада, але тендери проводять районні міські адміністрації (РДА). Вони ж відбирають переможців та перевіряють належне їх виконання.

Ємець зазначив, що глав РДА до вторгнення призначав мер, але тепер це робить уряд і міська влада не має жодного способу контролювати їхню діяльність або карати за неналежне виконання зобов’язань.

"Але! Оскільки ми ухвалили рішення про виділення коштів із міського бюджету на облаштування укриттів, ми маємо право перевіряти, як ці кошти використовують", — додав він.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": "Не варто купувати сковороду за 700 тисяч, коли в укритті не пофарбовані стіни": голова комісії Київради Ємець

Як відомо, укриття в містах України — дуже болісна тема після загибелі людей перед закритим бомбосховищем у Києві 1 червня. Як виявилося, багато укриття насправді просто недоступні для людей, після чого почали вживати заходів, щоб це змінити.

У зв’язку з цим звернули увагу і на витрачання грошей на укриття, знайшли багато цікавого у тендерах. Зокрема, з’ясувалося, що "для укриттів" у Києві закуповували овочерізки та сковорідки за захмарними цінами.