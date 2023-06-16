"Не варто купувати сковорідку за 700 тисяч, коли в укритті не пофарбовані стіни": голова комісії Київради Ємець

На укриття в Києві виділенено шалені гроші, але щоб зробити дірку в заборі — потрібні депутати

У Києві розгорівся черговий, в буквальному сенсі — гучний, корупційний скандал. Управління освіти Дніпровського району столиці для "психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог" намагалося закупити 306 барабанів майже на мільйон гривень. Окрім того, начебто для потреб бомбосховищ, освітяни Дніпровського району відкрили тендери на закупівлю дванадцяти овочерізок по 131 тисячі гривень за штуку, та двох електричних сковорідок по 725 тисяч гривень кожна. Такий "цікавий кейс" став відомим на всю країну після того, як на нього звернула увагу тимчасова контрольна комісія Київради з перевірки стану укриттів.

Як взагалі так сталося, що столичні чиновники безперешкодно спускають мільйони гривень на "ліві" прибамбаси, в той час як більшість київських бомбосховищ непридатні для перебування людей, в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова тимчасової контрольної комісії Київради Леонід Ємець.

— Леоніде, чиновники Дніпровської РДА якось пояснювали комісії необхідність придбання барабанів та електричних сковорідок за мільйони гривень?

— 15 червня голова Дніпровської РДА і керівник управління освіти були викликані на засідання Київради, але о 15:30 пролунала повітряна тривога, і в такому разі у нас оголошується перерва і всі мають спуститися в укриття. Тому засідання перенесено на 20 червня, або ж пізніше.

— Але ж неформально вони, певно, щось пояснювали?

— Пояснювали, але поки коментувати я це не можу, треба дочекатися формальних пояснень. Офіційний запит з вимогою пояснити мотивацію ми надіслали ще 13 червня. У них є на відповідь 10 днів і поки відповіді нам не надходило.

— Які взагалі завдання вашої комісії?

— У комісії два завдання: по-перше, перевірити чи ефективно використовують міські кошти під час облаштування укриттів, а, по-друге, перевірити, як взагалі РДА виконує делеговані їм міськрадою повноваження. В кожному районі міста наша комісія створила робочі групи, куди увійдуть майже всі депутати Київради. У них буде завдання разом з поліцією перевірити укриття.

— За результатами роботи комісії що має відбутися? Звільнення чиновників, які проводили подібні тендери?

— На сьогодні управління Києвом відбувається таким чином: є глави районних адміністрацій, яких призначає та звільняє президент за поданням Кабміну. Якщо до війни подавав на звільнення і призначення голів РДА мер, і таким чином зберігався якийсь зв'язок і контроль, то потім Кабмін прийняв рішення, що це робить уряд, і на сьогодні РДА — абсолютно окрема вертикаль. Тому ми не можемо давати їм якісь конкретні завдання, звільняти, виносити догани за неналежне виконання роботи. Але! Оскільки ми прийняли рішення про виділення коштів з міського бюджету на облаштування укриттів, то ми маємо право перевіряти, як ці кошти використовують. Адже очевидно, що не всі укриття в належному стані. Тому і кошти використовують не зовсім так, як ми хотіли.

— Про яку суму мова? Скільки коштів виділило місто на облаштування укриттів?

— Йде війна. Надходження від податків та зборів істотно зменшилися. При загальному бюджеті більш як 50 мільярдів, ми знайшли кошти спочатку 1,2 мільярди, а потім ще 750 мільйонів на укриття. Це істотна сума. А якщо за ці кошти закуповують сковорідки за 725 тисяч, або ж пароварки на 500 тисяч, чи барабани для релаксації, то виникає запитання про здоровий глузд тих, хто приймає рішення.

— А як приймаються такі рішення?

— Київрада передає гроші, але тендери проводять РДА, відбирають переможців також РДА, перевіряють належне виконання тендеру знову РДА. Очевидно у нас є обґрунтовані сумніви в ефективності їх роботи.

— Якщо РДА і замовляють і проводять такі тендери, то хто ж їх контролює? Правоохоронці?

— В тому числі. Крім того, у нас купа аудиторських служб і це їхня робота перевіряти тендери. Наша комісія робить це на ентузіазмі із залученням громадських експертів, оскільки ми — депутати і у нас нема штату для перевірки та аудиту. Та навіть по "верхах" якщо пройтись, знаходяться позиції, по яких є запитання. Наприклад ми знаходимо розбіжності в ціновій політиці: дивимось на тендер, а потім співставляємо період з вартістю того ж самого продукту, то бачимо, що він на 30% дешевше.

— Якщо ви це бачите, то відповідні чиновники РДА повинні відповісти по закону. Комісія зверталася до правоохоронців?

— Лише на цих фактах ми не можемо приймати якісь рішення. Зараз ми звернулися до всіх РДА, щоб вони надали нам інформацію про використання коштів. Ми її проаналізуємо, а далі вже або звертатися до правоохоронних органів, або приймати рішення про відкликання повноважень РДА. Крім того, ми прийняли рішення про повернення районних рад, які будуть обрані на наступних виборах. І зараз як ми відпрацюємо по РДА, буде більш зрозуміло: які повноваження варто передавати районним радам, а які — залишати за Київрадою.

— За перші дні роботи комісії, що вже встигли побачити? В якому стані столичні укриття?

— Запитання риторичне. Укриття різної якості. Є такі, де все добре, такі, де все супердобре, а є ті, де надзвичайно все недобре. У киянина не має стояти питання під час тривоги, що йому потрібно сісти в авто і їхати в інший район, або ж на інший кінець свого району, щоб знайти там нормальне цивілізоване укриття. Тим паче, що на облаштування укриттів виділені шалені гроші.

— Після трагедії в Деснянському районі, яка сталася 1 червня, лунали такі аргументи, що неможливо постійно тримати укриття відкритими, адже це буде загрожувати тим, що вони перетворяться на смітники чи притони, або ж будуть розграбовані.

— Закритих укриттів бути не може. Навіть якщо це приватні укриття. Навіть якщо це ваш особистий підвал. У разі повітряної тривоги, згідно з кримінальним законодавством, ви зобов’язані надати прихисток тим, хто цього потребує. Інакше ви будете нести кримінальну відповідальність за ненадання допомоги і залишення особи у небезпеці.

Ви — відповідальна особа за підвальне приміщення, де знаходиться цінне майно. Ви несете відповідальність за це майно. В тому числі, ви несете відповідальність за те, що не допустите людину, яка потребує прихистку. І в якийсь момент ви повинні обирати між відповідальністю за майно чи життя людини. Неправильно ставити людей перед таким вибором. Але на рівні Київради ми це питання вирішити не можемо, це питання центральної влади, яка за півтора роки його досі не впорядкувала.

Є бомбосховища у дитячих садках. Ми розуміємо, що діти — це особлива категорія, а отже в укритті повинні бути забезпечені певні санітарні умови і безпека дітей, коли вони перебувають у сховищі з чужими людьми. Має бути диференціація використання сховищ. Але щоб вона була, має бути достатня кількість цих сховищ у належних умовах. Наприклад, у Печерському районі є сховище, до якого треба повзти на гору по необлаштованій дорозі, бо іншої нема. Пенсіонер від інфаркту по дорозі швидше помре, аніж від ракетного удару, поки добереться до того сховища. А там просто в паркані потрібно зробити дірку, щоб люди могли пройти, і все. І що, для цього потрібні депутати та купа людей?

— Якщо комісія вбачає, що стан конкретного укриття відверто жахливий, який алгоритм дій, щоб оперативно виправити ситуацію? "Смикати" голів РДА?

— А інших алгоритмів просто нема. Ми не можемо влізти в їхнє правове поле. Гроші ми передали, і вони витрачаються. Кабмін визначив мінімальні умови облаштування укриттів, але ж є ще й здоровий глузд і він підказує, що не варто купувати за 700 тисяч плитку в одне укриття, коли в іншому не пофарбовані стіни.

— До речі, щодо "фарбування стін". На ремонтах укриттів завищують кошториси? Комісія це перевіряла? Адже це ж не барабани, тут можна заробити значно більше.

— Є первинна перевірка, коли беруть ціни на матеріали і перевіряють по ринку. Є більш глибока перевірка, яка потребує експертів та офіційної інформації. Оскільки ми звернулися по цю офіційну інформацією лише на початку тижня, то РДА мають 10 днів на відповідь. Після того, і ЯКЩО вони нам нададуть цю інформацію у належному обсязі, ми будемо разом з експертами працювати над аналізом цієї інформації і якщо знайдемо серйозні розбіжності, то такі випадки ми будемо направляти до правоохоронних органів.