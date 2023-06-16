"Не стоит покупать сковороду за 700 тысяч, когда в укрытии не выкрашены стены": глава комиссии Киевсовета Емец

На укрытия в Киеве выделены сумасшедшие деньги, но чтобы сделать дыру в заборе — нужны депутаты

В Киеве разгорелся очередной, в буквальном смысле – громкий, коррупционный скандал. Управление образования Днепровского района столицы для "психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог" пыталось закупить 306 барабанов почти на миллион гривен. Кроме того, якобы для нужд бомбоубежищ, педагоги Днепровского района открыли тендеры на закупку двенадцати овощерезок по 131 тысяч гривен за штуку, и двух электрических сковородок по 725 тысяч гривен каждая. Такой "интересный кейс" стал известен на всю страну после того, как на него обратила внимание временная контрольная комиссия Киевсовета по проверке состояния укрытий.

Как вообще так получилось, что столичные чиновники беспрепятственно спускают миллионы гривен на "левые" прибамбасы, в то время как большинство киевских бомбоубежищ непригодны для пребывания людей, в интервью "Телеграфу" рассказал глава временной контрольной комиссии Киевсовета Леонид Емец.

— Леонид, чиновники Днепровской РГА как-то объясняли комиссии необходимость приобретения барабанов и электрических сковородок за миллионы гривен?

— 15 июня глава Днепровской РГА и руководитель управления образования были вызваны на заседание Киевсовета, но в 15:30 раздалась воздушная тревога, и в таком случае у нас объявляется перерыв и все должны спуститься в укрытие. Поэтому заседание перенесено на 20 июня, или позже.

— Но ведь неформально они, наверное, что-то объясняли?

— Объясняли, но пока комментировать это не могу, надо дождаться формальных объяснений. Официальный запрос с требованием объяснить мотивацию мы направили еще 13 июня. У них есть на ответ 10 дней и пока ответа нам не поступало.

— Какие вообще задачи вашей комиссии?

— В комиссии две задачи: во-первых, проверить эффективно ли используют городские средства при обустройстве укрытий, а во-вторых, проверить, как вообще РГА выполняет делегированные им горсоветом полномочия. В каждом районе города наша комиссия создала рабочие группы, в которые войдут почти все депутаты Киевсовета. У них будет задача вместе с полицией проверить укрытия.

— По результатам работы комиссии, что должно состояться? Увольнение чиновников, проводивших подобные тендеры?

— На сегодняшний день управление Киевом происходит таким образом: есть главы районных администраций, которых назначает и увольняет президент по представлению Кабмина. Если до войны подавал на увольнение и назначение председателей РГА мэр, и таким образом сохранялась какая-то связь и контроль, то затем Кабмин принял решение, что это делает правительство, и на сегодняшний день РГА — абсолютно отдельная вертикаль. Поэтому мы не можем давать им какие-либо конкретные задачи, увольнять, выносить выговоры за ненадлежащее выполнение работы. Но! Поскольку мы приняли решение о выделении средств из городского бюджета на обустройство укрытий, мы имеем право проверять, как эти средства используют. Ведь очевидно, что не все укрытия в должном состоянии. Потому и средства используют не совсем так, как мы хотели.

— О какой сумме идет речь? Сколько средств выделил город на обустройство укрытий?

– Идет война. Поступления от налогов и сборов значительно уменьшились. При общем бюджете более 50 миллиардов мы нашли средства сначала 1,2 миллиарда, а потом еще 750 миллионов на укрытия. Это существенная сумма. А если за эти средства закупают сковородки за 725 тысяч, или же пароварки на 500 тысяч, или барабаны для релаксации, то возникает вопрос о здравом смысле тех, кто принимает решение.

— А как принимаются такие решения?

— Киевсовет передает деньги, но тендеры проводят РГА, отбирают победителей РГА, проверяют надлежащее выполнение тендера снова РГА. Очевидно, у нас есть обоснованные сомнения в эффективности их работы.

— Если РГА и заказывают и проводят такие тендеры, кто же их контролирует? Правоохранители?

– В том числе. Кроме того, у нас куча аудиторских служб, и это их работа проверять тендеры. Наша комиссия делает это на энтузиазме с привлечением общественных экспертов, поскольку мы депутаты и у нас нет штата для проверки и аудита. И даже по "верхам" если пройтись, находятся позиции, по которым есть вопросы. Например мы находим разногласия в ценовой политике: смотрим на тендер, а потом сопоставляем период со стоимостью того же продукта, то видим, что он на 30% дешевле.

— Если вы это видите, соответствующие чиновники РГА должны ответить по закону. Комиссия обращалась к правоохранителям?

— Только на этих фактах мы не можем принимать решения. Сейчас мы обратились ко всем РГА, чтобы они предоставили нам информацию об использовании средств. Мы ее проанализируем, а дальше уже либо обращаться в правоохранительные органы, либо принимать решение об отзыве полномочий РГА. Кроме того, мы приняли решение о возвращении районных советов, которые будут избраны на следующих выборах. И сейчас, как мы отработаем по РГА, будет понятнее: какие полномочия следует передавать районным советам, а какие — оставлять за Киевсоветом.

— За первые дни работы комиссии что успели увидеть? В каком состоянии столичные укрытия?

— Вопрос риторический. Укрытия разного качества. Есть такие, где все хорошо, такие, где все суперхорошо, а есть те, где очень все нехорошо. У киевлянина не должно стоять вопроса во время тревоги, что ему нужно сесть в авто и ехать в другой район, или на другой конец своего района, чтобы найти там нормальное цивилизованное укрытие. Тем более, что на обустройство укрытий выделены сумасшедшие деньги.

— После трагедии в Деснянском районе , которая произошла 1 июня, звучали такие аргументы, что невозможно постоянно держать укрытия открытыми, ведь это будет угрожать тем, что они превратятся в свалки или притоны, или будут разграблены.

— Закрытых укрытий быть не может. Даже если это частные укрытия. Даже если это ваш личный подвал. В случае воздушной тревоги, согласно уголовному законодательству, вы обязаны предоставить убежище тем, кто в этом нуждается. Иначе вы будете нести уголовную ответственность за неоказание помощи и оставление лица в опасности.

Вы ответственное лицо за подвальное помещение, где находится ценное имущество. Вы несете ответственность за это имущество. В том числе, вы несете ответственность за то, что не допустите человека, нуждающегося в убежище. И в какой-то момент вы должны выбирать между ответственностью за имущество или жизнь человека. Неверно ставить людей перед таким выбором. Но на уровне Киевсовета мы этот вопрос решить не можем, это вопрос центральной власти, которая за полтора года его до сих пор не упорядочила.

Есть бомбоубежища в детских садах. Мы понимаем, что дети – это особая категория, а значит, в укрытии должны быть обеспечены определенные санитарные условия и безопасность детей, когда они находятся в убежище с чужими людьми. Должна быть дифференциация использования убежищ. Но, чтобы она была, должно быть достаточное количество этих укрытий в надлежащих условиях. Например, в Печерском районе есть убежище, к которому нужно ползти на гору по неустроенной дороге, потому что другой нет. Пенсионер от инфаркта по дороге скорее умрет, чем от ракетного удара, пока доберется до убежища. А там просто в заборе нужно сделать дырку, чтобы люди могли пройти, и все. И что, для этого нужны депутаты и куча людей?

— Если комиссия видит, что состояние конкретного укрытия откровенно ужасное, каков алгоритм действий, чтобы оперативно исправить ситуацию? "Дергать" голов РГА?

— А других алгоритмов просто нет. Мы не можем влезть в их правовое поле. Деньги мы передали, и они тратятся. Кабмин определил минимальные условия обустройства укрытий, но есть еще и здравый смысл и он подсказывает, что не стоит покупать за 700 тысяч плитку в одно укрытие, когда в другом не окрашены стены.

— Кстати, относительно "окраски стен". На ремонтах укрытий завышают сметы? Комиссия это проверяла? Ведь это не барабаны, здесь можно заработать гораздо больше.

— Есть первичная проверка, когда берут цены на материалы и проверяют по рынку. Есть более глубокая проверка, требующая экспертов и официальной информации. Поскольку мы обратились за этой официальной информацией только в начале недели, то РГА имеют 10 дней на ответ. После того, и если они нам предоставят эту информацию в должном объеме, мы будем вместе с экспертами работать над анализом этой информации и если найдем серьезные разногласия, то такие случаи мы будем направлять в правоохранительные органы.