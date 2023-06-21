Реформы есть, но...: в Германии прямо указали на преграды Украины для вступления в ЕС

В Берлине не сомневаются, что Украина станет частью ЕС

Для того чтобы стать членом Европейского союза, Украина должна побороть 30-летнюю коррупцию и "кумовство".

Как информирует dpa, об этом рассказала глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

По ее словам, Украина уже показала значительный прогресс в некоторых реформах, особенно тех, которые касаются свободы СМИ и верховенства права, однако теперь должна двигаться в том, чтобы положить конец "кумовству" и коррупции.

Вместе с тем министр отметил, что Киев проводит реформы с "невероятной скоростью" и ее страна активно это поддерживает.

Бербок добавила, что Украина все равно станет членом ЕС, а потому она поддерживает инвестиции частных компаний в восстановление Украины, поскольку это в конечном итоге укрепит единый рынок Европейского союза. По ее словам, это в первую очередь касается рынка чистой энергетики.

Как сообщалось ранее, недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС произойдет сразу после завершения российского вторжения.