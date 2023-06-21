"Еще один удар по путинской военной машине": ЕС согласовал 11-й пакет санкций против россии

На новые санкции уже отреагировала президент Еврокомиссии

Послы стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против рф. Он стал уже одиннадцатым.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявления председательства Швеции в Совете ЕС и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против россии. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам", — сообщает представительство Швеции.

Уже известно, что новые санкции будут включать в себя, в частности, запрет на пересечение границы российскими автоприцепами и транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба".

Стоит отметить, что сейчас это единственная ветвь нефтепровода, по которой российская нефть идет в Европу.

Новый санкционный пакет уже прокомментировала Урсула фон дер Ляйен. Она написала в Twitter, что приветствует данное политическое соглашение.

"Это нанесет еще один удар по путинской военной машине ужесточением экспортных ограничений, нацеленных на организации, поддерживающие Кремль. Наш инструмент против обхода не позволит россии получить подсанкционные товары", — отметила она.

Напомним, что санкционное давление на рф оказывает и Украина. Не так давно указом президента Зеленского в силу вступил очередной пакет ограничительных мер, направленных против предприятий россиян