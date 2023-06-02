"Я даже немного устал": Зеленский рассказал, как хочет бороться с теми, кто помогает рф обходить санкции

Некоторые страны ЕС помогают россии обходиться санкции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности публичного давления на тех, кто помогает россии обходить санкции. По его словам, обход санкций помогает россии производить больше ракет.

Об этом украинский президент заявил во время брифинга с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве. Зеленский отметил, что устал бороться с тем, что некоторые страны помогают россии обходить санкции.

"Есть, к сожалению, государства во всем мире, и на Европейском континенте, которые хотят этого или не хотят, но помогают обходить санкции. Обход санкций – честно говоря, я даже немного устал в этой же борьбе, думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции", — сказал президент.

Зеленский добавил, что чем больше у россии шансов обходить санкции, тем выше возможности увеличить производство ракет. Чтобы "не выглядеть болванами" Украина вместо того, чтобы увеличивать производство ракет для ПВО, должна лишить россию возможности обходить санкции и производить баллистические ракеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский ввел санкции против 220 юридических и 51 физических лиц из россии. Стоит отметить, что под санкциями оказались не только российские, но и ряд зарубежных компаний.