Чиновник скоропостижно скончался в ночь на 31 мая

В рф умер депутат Госдумы Виктор Зубарев от "Единой россии", ранее попавший в список лиц, против которых Евросоюз ввел санкции. Обстоятельства его смерти на данный момент остаются неизвестными.

Об этом сегодня, 31 мая, сообщают российские СМИ, ссылаясь на подтвержденную информацию администрацией губернатора Красноярского края.

Зубареву было 62 года. В 1997–2007 годах он был депутатом заксобрания Красноярского края. Затем в 2007 году он стал депутатом Госдумы рф. В 2011–2012 годах Зубарев снова стал депутатом красноярского заксобрания Красноярского края. Тогда он возглавлял комитет по промышленности и вопросам жизнеобеспечения. В 2014 году он также был депутатом Госдумы. Следующие два года Зубарев был вице-премьером правительства Красноярского края, министром экономического развития региона. А в 2016 году вновь вернулся в Госдуму.

"Я могу только подтвердить, что сегодня ночью мой коллега Виктор Зубарев скоропостижно скончался. Обстоятельства смерти пока не знаю", — прокомментировал информацию депутат Юрий Швыткин.

Отметим, что в марте 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о том, что ряд депутатов Госдумы поддержали постановление об обращении к президенту россии с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. А через неделю проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" россией и террористическими организациями "л/днр". Среди них находился и Виктор Зубарев. На основании ряда доказательств сотрудники СБУ сообщили депутатам о подозрении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии загадочно скончался топ-чиновник и муж певицы Дианы Гурцкой во время возвращения домой на самолете из Кубы в россию.