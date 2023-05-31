Знайшов спосіб вийти з-під санкцій: у росії раптово помер депутат Держдуми

Чиновник раптово помер у ніч проти 31 травня

У рф помер депутат Держдуми Віктор Зубарєв від "Єдиної росії", який раніше потрапив до списку осіб, проти яких Євросоюз ввів санкції. Обставини його смерті наразі залишаються невідомими.

Про це сьогодні, 31 травня, повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на підтверджену інформацію адміністрацією губернатора Красноярського краю.

Зубарєву було 62 роки. У 1997-2007 роках він був депутатом заксобрання Красноярського краю. Потім у 2007 році він став депутатом Держдуми рф. У 2011-2012 роках Зубарєв знову став депутатом красноярського заксобрання Красноярського краю. Тоді він очолював комітет із промисловості та питань життєзабезпечення. 2014 року він також був депутатом Держдуми. Наступні два роки Зубарєв був віцепрем'єром уряду Красноярського краю, міністром економічного розвитку регіону. А у 2016 році знову повернувся до Держдуми.

"Я можу тільки підтвердити, що сьогодні вночі мій колега Віктор Зубарєв раптово помер. Обставини смерті поки не знаю", — прокоментував інформацію депутат Юрій Швиткін.

Зазначимо, що у березні 2023 року Служба безпеки України повідомила про те, що низка депутатів Держдуми підтримала постанову про звернення до президента росії з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей. А через тиждень проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу" росією та терористичними організаціями "л/днр". Серед них був і Віктор Зубарєв. На підставі низки доказів співробітники СБУ повідомили депутатів про підозру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії загадково помер топ-чиновник і чоловік співачки Діани Гурцької під час повернення додому літаком з Куби до росії.