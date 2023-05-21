Чергова загадкова смерть топ-чиновника в росії: помер чоловік співачки Діани Гурцької

Чоловікові було 46 років

У росії загадково помер заступник міністра освіти та науки Петро Кучеренко, який також був чоловіком співачки Діани Гурцької.

Як інформують російські ЗМІ, 46-річний Кучеренко повертався з Куби до росії, проте на борту літака йому стало погано.

Повідомляється, що через це літак здійснив екстрену посадку, проте врятувати чиновника не вдалося. Про причини смерті інформації наразі не надходило.

"Петро Кучеренко стало погано в літаку, на якому російська делегація поверталася з робочого відрядження на Кубу. Борт приземлився в місті Мінеральні Води, де лікарі намагалися надати допомогу, але врятувати Петра Олександровича не вдалося", — йдеться у повідомленні Міносвіти рф.

Чиновник народився 3 травня 1977 року. Обіймав посаду заступника міністра науки і вищої освіти росії з 30 березня 2020 року. З 17 червня 2021 року був призначений статс-секретарем – заступником міністра науки та вищої освіти.

Як повідомлялося раніше, під час боїв в Україні було ліквідовано автора команди КВК "Уральські пельмені", відомого барда Ігоря Істоміна, який добровільно пішов воювати на боці окупаційної армії.