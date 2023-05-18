На війні загинув російський КВНник і бард: добровільно пішов вбивати українців

росіянин приховав, що йде на війну, розповівши всім, що їде на заробітки

У той час, як іноземні добровольці віддають свої життя, захищаючи українців від неспровокованої та неймовірно жорстокої російської агресії, росіяни теж добровільно вирушають воювати, щоправда, з іншими цілями — вбивати, гвалтувати та грабувати. Автор команди КВК "Уральські пельмені", відомий бард Ігор Істомін пішов на війну добровольцем і загинув.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Потай від родичів, сказавши, що поїхав на заробітки на будівництво, Істомін пішов воювати до України у травні 2022 року. Провоював недовго – вже влітку він загинув. При цьому росіянин рік вважався зниклим безвісти. Весь цей час його розшукували родичі та друзі і нещодавно стало відомо про загибель Істоміна, який мав військове звання "сержант".

На момент смерті йому був 51 рік, у нього залишилася дружина та двоє дітей. Істоміна поховали в Єкатеринбурзі та посмертно нагородили за "героїзм, мужність, самовідданість", нагороду отримають його родичі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", втрати російської армії з початку повномасштабної війни вже перевищили рубіж 200 тисяч осіб, і це більше, ніж у будь-якій війні з часів Другої світової. Кількість загиблих окупантів можна порівняти з чисельністю 16 армій країн НАТО.