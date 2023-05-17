Воював за Бахмут: на фронті загинув ветеран спецназу армії США (фото)

Воїн або опинився в пастці в будівлі, що обрушилася, або був убитий "загороджувальним вогнем" російської артилерії

Свої життя за Україну віддають не лише наші воїни, а й іноземні добровольці — в районі Бахмута, де точаться запеклі бої, під час російського артилерійського обстрілу загинув ветеран спецназу армії США Ніколас Маймер.

Про це повідомляє CNN.

Як розповів підполковник у відставці Перрі Блекберн, засновник некомерційної організації AFGFree, з якою Маймер працював в Україні, американський доброволець перебував в будівлі, що обрушилася після російського обстрілу в Бахмуті.

За словами українських бійців, які були з Маймером, він або опинився в пастці в будівлі, що обрушилася, або був убитий "загороджувальним вогнем" російської артилерії.

"Вони зайняли позицію, пішла важка артилерія, і будівля почала руйнуватися. Саме тоді більшості американців і українців, які перебували там, вдалося врятуватися. На жаль, Ніку не вдалося втекти", — розповів друг Маймера, американець, який також воює в Україні.

Впевненість у загибелі ветерана спецназу США з’явилася після того, як ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин показав тіло загиблого американця у відеоролику, опублікованому в Telegram.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у травні російські окупанти вбили кореспондента французького видання AFP Армана Солдіна. Внаслідок обстрілу Часового Яру 9 травня французький журналіст отримав поранення, несумісні із життям.