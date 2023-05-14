"Хотів першим зайти додому до Севастополя": у бою з окупантами загинув воїн із Криму

Чоловікові було 32 роки

На війні з російськими загарбниками загинув воїн Всеволод Грабар, який був родом із тимчасово окупованого Криму. Чоловік ніс службу у 47-й окремій механізованій бригаді. Вдома в українського героя залишилися батьки, дружина та двоє маленьких дітей.

Всеволод з 2015 року служив в управлінні патрульної поліції у Хмельницькому, а з початку повномасштабної війни він став на захист своєї Батьківщини. 9 травня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку герой загинув унаслідок тяжких поранень. Про це пише видання "Всім"

"Для нашої роти це велика втрата. Всеволод до кожного міг підійти, виділити час, щоб з кожним поговорити. Яка б біда не траплялася, він завжди її вирішував. Він дуже хотів першим зайти до Севастополя до себе додому", — каже побратим Всеволода Валентин.

У Всеволода Грабаря залишилися дружина та двоє дітей — 2015 та 2020 року народження. Його батько зараз продовжує захищати нашу країну на фронті від російських окупантів.

"Сім’я втратила батька, чоловіка. А Україна втратила сина та надійного бійця. Дуже боляче. Я дуже хочу вірити, що хлопці виконають цю місію та мрію Всеволода і зайдуть до його Севастополя", – каже заступник мера Михайло Кривак, який був особисто знайомий із воїном.

Фото — Всім

Прощання з героєм відбулося на Алеї Слави у Хмельницькому. Там від початку повномасштабної війни знайшли вічний спокій понад 180 наших захисників.

Фото — Всім

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український військовий В’ячеслав Хохлюк. Рік тому фотографії з весілля облетіли весь світ і навіть потрапили на сторінки британської газети The Times.