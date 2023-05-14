"Хотел первым зайти домой в Севастополь": в бою с оккупантами погиб воин из Крыма

Мужчине было 32 года

На войне с российскими захватчиками погиб воин Всеволод Грабарь, который был родом из временно оккупированного Крыма. Мужчина нес службу в 47-й отдельной механизированной бригаде. Дома у украинского героя остались родители, супруга и двое маленьких детей.

Всеволод с 2015 года нес службу в управлении патрульной полиции в Хмельницком, а с начала полномасштабной войны он встал на защиту своей Родины. 9 мая во время выполнении боевого задания на Запорожском направлении герой погиб в результате тяжелых ранений. Об этом пишет издание "Всім"

"Для нашей роты это большая потеря. Всеволод к каждому мог подойти, выделить время, чтобы с каждым поговорить. Какая бы беда ни случалась, он всегда ее решал. Он очень хотел первым зайти в Севастополь к себе домой", — говорит побратим", — сказал Всеволода Валентин.

У Всеволода Грабаря остались жена и двое детей — 2015 и 2020 года рождения. Его отец, к слову, сейчас продолжает защищать нашу страну на фронте от российских оккупантов.

"Семья потеряла отца, мужа. А Украина потеряла сына и надежного бойца. Очень больно. Я очень хочу верить, что ребята исполнят эту миссию и мечту Всеволода и зайдут в его Севастополь", – говорит заместитель мэра Михаил Кривак, который был лично знаком с воином.

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Прощание с героем состоялись на Аллее Славы в Хмельницком. Там покоятся с начала полномасштабной войны более 180 наших защитников.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб украинский военный Вячеслав Хохлюк. Год назад фотографии с его свадьбы облетели весь мир и даже попали на страницы британской газеты The Times.