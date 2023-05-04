Фото с его свадьбы облетели весь мир и попали в The Times: на фронте погиб украинский военный

Воину было 43 года

Война день за днем забирает жизни храбрых украинских воинов. Стало известно о смерти Вячеслава Хохлюка, который участвовал в освобождении Киевщины от оккупантов и был начальником связи батальона в пятой отдельной штурмовой бригаде.

Только в апреле прошлого года фотографии с его свадьбы облетели весь мир и попали в британскую газету The Times. Об этом сообщает издание "Вечерний Киев".

Фото: Михаил Палинчак

Со своей возлюбленной Анастасией Мохиной, которая, как и Вячеслав, была в 112-ой бригаде территориальной обороны Киева, воин расписался на Старокиевской горе в Киеве 7 апреля 2022 года. Свадьба во время войны тогда стала действительно громким событием, которое с восхищением обсуждали и за пределами Украины.

Фото: Михаил Палинчак

"С сегодняшнего дня официально муж и жена. Вместо платья — форма, расписывает комбат, на плече не сумочка, а автомат, однако рядом лучшие люди, без которых такого праздника просто не получилось бы! Этот день для нас — это миллион объятий, теплых слов, красивых цветов и настоящих и искренних людей рядом. Вы все — лучшие!" — написала в тот день в своем Instagram Анастасия.

Фото: Михаил Палинчак

Счастье этой молодой пары уже через год после свадьбы разбила жестокая война. В апреле этого года стало известно, что в боях за Украину Вячеслав Хохлюк погиб. Прощание с героем состоялось 27 апреля в столице на Байковом кладбище.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб популярный радиоведущий Дмитрий Сирык, который храбро встал на защиту Родины в марте 2022 года.